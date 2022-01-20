Речь идет о машине синего цвета 2002 года выпуска
Фото: Евгения ГУСЕВА
Власти Ростовской области выставили на продажу подержанный «ВАЗ-21053». За легковушку просят 29 тысяч рублей. Нового владельца должны определить после аукциона 25 января. Информацию об авто опубликовали на сайте донского правительства.
Так, речь идет о машине синего цвета 2002 года выпуска с пробегом в 348 738 км. Мощность двигателя - 53/72 кВт/л.с, объем - 1451 куб. см. В комплекте идут четыре шины марок Yokohama и Кама.
Отмечается, что «ВАЗ» требует ремонта, сейчас он находится на 27-ой линии в Ростове-на-Дону. Прежнего владельца не указали. К слову, сбор заявок на аукцион уже завершился, все участники внесли задаток в 30% от начальной суммы лота, то есть по 8,7 тысячи рублей.
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