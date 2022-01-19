Власти Ростова прокомментировали кражу старинных ворот и перил на Семашко

Районные власти сообщили, что исчезли только ворота, а перила из здания не выносили Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове два аварийных здания на Семашко разносят по частям неизвестные, когда появляется камера «маргиналы прячут лица и уносят ноги», сообщили в соцсетях активисты движения «Мой фасад». Градозащитники утверждают, что на объектах уже украли старинные ворота, люки, а также срезали перила.

- За забором исчезли люки на тротуаре, старинные ворота в арке, с лестниц срезаны перила. Дома исписали граффити, внутри ночует неприкаянный народ. Очередь уже дошла до алюминия и пластиковых окон. Прямо во дворе разбирают хлам. Когда ставили забор, говорили, что снести здания нужно до Нового года. Теперь срок другой, снос начнется не раньше марта. Безопасно пройти мимо зданий невозможно. Обходных путей не устроено, - заявили активисты.

Районные власти в ответ сообщили, что со здания сняли только элементы, которые могли обрушиться, а сама «территория огорожена и находится на консервации». Однако факт пропажи ворот все же подтвердили.

- По факту кражи неустановленными лицами 18 января 2022 года МКУ УЖКХ Ленинского района было подано заявление в отдел полиции № 4. При этом перила никто не похищал, - добавили в администрации.

Речь идет о домах на Семашко, 30 и 32. Эти ветхие постройки собираются снести, а вместо них рядом с музеем планируют разбить сквер.

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