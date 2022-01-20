В поликлиниках Таганрога собираются приостановить плановую медпомощь

Медучреждения могут перевести на экстренный режим работы Фото: Ксения Высотина

В Таганроге при ухудшении ситуации с коронавирусом могут приостановить плановый прием пациентов, а также перевести поликлиники в экстренный режим работы. Об этом на совещании в администрации сообщила глава управления здравоохранения города Татьяна Подлесная.

- В мероприятия при ухудшении эпидситуации входит: снижение потока пациентов в поликлинику и перевод в экстренный режим работы с оказанием медицинской помощи по неотложным показаниям. Также планируется увеличение количества респираторных бригад, оказывающих медпомощь пациентам с признаками ОРВИ, гриппа, пневмонии и коронавируса, - рассказала Татьяна Подлесная.

Ранее губернатор Василий Голубев потребовал от районов быть готовыми к любому развитию событий. Из-за распространения омикрона ожидается рост заболеваемости.

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