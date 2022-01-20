В Ростове на 44% увеличилась стоимость квадратного метра жилья

Рост цен начался еще в 2020 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростовской области в 2021 году стоимость одного квадратного метра жилья в среднем увеличилась почти вполовину. Рост цен начался еще в 2020 и, по мнению экспертов, может продолжиться в 2022 году.

Цифры называют разные. По одной из версий, в начале прошлого года квартиры продавали по 66,4 тысячи рублей за квадратный метр, а уже в декабре за такой же участок жилплощади просили почти 95,5 тысячи. Повышение цен в том числе связывают с подорожанием стройматериалов и логистики, а также с активным спросом среди покупателей.

К слову, в конце декабря донские власти опубликовали постановление с утвержденной средней стоимостью квадратного метра на 2022 год. Так, по этому документу, самые дорогие городские квартиры должны быть в Ростове-на-Дону, там квадратный метр теперь могут отдавать за 84,5 тысячи рублей.

Меньше всего - около 50,8 тысячи за квадратный метр - жилье стоит в городах Гуково, Зверево, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Таганроге и Шахтах. Примерно такие же расценки по районам - от 50,8 до 57,1 тысячи рублей.

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