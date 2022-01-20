В Новочеркасске древнюю каменную бабу собираются передать в музей

Памятник находится на Баклановском проспекте. Фото: сайт Музея донского казачества

В Новочеркасске древнюю каменную бабу, которая находится в районе бывшего ресторана «Сармат», планируют передать Музею истории донского казачества. Это «КП - Ростов-на-Дону» сегодня, 20 января, подтвердили городские власти.

В пресс-службе пояснили, что собственник земли, на которой находится изваяние, готов идти навстречу, и памятник могут сохранить двумя способами: оставить на месте и взять под охрану или перевезти непосредственно в музейную экспозицию.

Однако до этого местными властям предстоит немало бумажной работы. Объект сначала должны взять на баланс города, потом передать управлению культуры и только после этого уже можно будет говорить о том, примет музей новый артефакт в свою коллекцию или нет. То есть решение по вопросу утвердят, по всей видимости, не так скоро.

Речь идет о памятнике половецкого искусства. Он находится на Баклановском проспекте. Ранее каменную скульптуру собственник земли огородил забором, и многие новочеркасцы боялись, что изваяние просто снесут.

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