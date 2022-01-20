Останки 7 героев-казаков предложили захоронить рядом с мощами Матвея Платова

Прах Матвея Платова переносили несколько раз. Фото: пресс-служба ЮРГПУ (НПИ) имени Платова.

Останки атаманов-казаков, героев Отечественной войны 1812 года, нужно перезахоронить рядом с мощами Матвея Платова. Такое предложение озвучил атаман Всевеликого войска Донского Виталий Бобыльченко, сообщает сайт городской администрации, со ссылкой на пресс-службу ЮРГПУ (НПИ) имени Платова.

- Усыпальница должна прирастать теми, кто достоин быть погребенным именно здесь. Существующих ныне могил тоже здесь когда-то не было, - сказал Виталий Бобыльченко.

Атаман добавил, что сейчас можно говорить о семи казаках, чьи имена выяснили с помощью экспертиз, и «как минимум пять из них достойны захоронения в усыпальнице».

К слову, прах Матвея Платова переносили несколько раз. Сначала местом упокоения атамана был фамильный склеп около Вознесенского войскового собора, но потом героя перезахоронили в хуторе Мишкин. А еще через десятки лет останки перенесли в усыпальницу Войскового собора в Новочеркасске.

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