Экс-главу сельского поселения будут судить за ущерб в 9,5 млн рублей в Ростовской области

Дело рассмотрят в Зимовниковском районном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области экс-главу Зимовниковского сельского поселения будут судить за халатность, которая привела к ущербу в 9,5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, бывший чиновник без проверки подписал акты выполненных работ, и только потом выяснилось, что подрядчик крупно нажился на заказе администрации.

Изначально на благоустройство сквера «Парад планет» собирались потратить 22,6 млн рублей. При этом 7 млн рублей планировали выделить на установку светодинамического фонтана, а еще 1,9 млн рублей - на монтаж моста через сухой ручей.

Подрядчик должен быть привлечь к работе определенные фирмы, но договорился с другими организациями и сделал два объекта намного дешевле. Так, например, мост обошелся всего в 338 752 рубля, а фонтан - в 2,4 млн рублей.

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