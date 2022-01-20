Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 599 человек

Новых инфицированных выявили в 55 городах и районах Дона Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Количество заболевших коронавирусом за стуки в Ростовской области увеличилось на 599 человек. Коэффициент распространения инфекции сейчас составляет 1,4. Информацию об этом опубликовали сегодня, 20 января, на сайте донского правительства.

Новых инфицированных выявили в 55 городах и районах Дона. Ростов - 186 случаев, Таганрог - 30, Волгодонск - 27, Шахты - 24, Батайск - 23, Аксайский и Сальский районы - по 22, Новочеркасск - 21, Азовский район - 20.

В городе Гуково - 14, Зерноградский район - 13, Каменск-Шахтинский - 12, в Азове и Октябрьском районе - по 10. Меньше всего положительных тестов - по 1 - оказалось в Куйбышевском, Обливском, Родионово-Несветайском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.

В стационарах сейчас остаются 1989 пациентов, 29 из них в тяжелом состоянии на инвазивной ИВЛ, 205 - на неинвазивной ИВЛ. Выздоровели с начала пандемии 181883 человека.

За сутки из-за вируса скончались еще 8 человек с COVID-19: 5 женщин от 67 лет до 91 года, а также 3 мужчин от 62 до 75 лет. У них были хронические заболевания.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 19568 анализов на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 344,16. Полностью прошли вакцинацию 1931,25 тысячи человек.

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