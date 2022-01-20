Стоимость мяса и птицы увеличилась на 121,80% Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ростовской области продукты питания за год подорожали на 12,22%. Это данные Ростовстата, аналитики сравнили цифры за декабрь 2021 и 2020 годов.

Так, например, за 12 месяцев стоимость мяса и птицы увеличилась на 21,80%. Плодоовощная продукция вместе с картофелем теперь стоит на 20,79% больше. Ценник на крупу и бобовые изменился на 18,17%, яйца подорожали на 7,93%.

К слову, взлетели суммы и за непродовольственные товары, общий рост за год составил 7,13%. В тройке самых дорогих оказались ювелирные изделия (на них в среднем теперь тратят на 119,78% больше), стройматериалы - 18,56%, а также телерадиотовары - 14,99%.

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Такой вывод сделали после сравнения с ценами за ноябрь 2020 года (подробности)

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