Кандидатуру главы утвердили на собрании депутатов. Фото: сайт администрации Миллеровского района

В Ростовской области главой администрации Миллеровского района назначили Олега Коваленко. Новый руководитель будет занимать пост в течение пяти лет. Кандидатуру управленца утвердили на собрании депутатов, сообщают местные власти.

До своего избрания - с 2018 год по 20 января 2022 года - Олег Коваленко был первым заместителем главы администрации Усть-Донецкого района, а еще раньше там же курировал вопросы развития муниципального хозяйства.

Чиновник окончил «Новочеркасскую государственную мелиоративную академию». Прошел переподготовку по специальности «Финансовый менеджмент», а в 2011 году освоил курс «Менеджмент организаций: управление в системе ЖКХ» в РАНХиГС.

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