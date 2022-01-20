В Ростовской области поймали подозреваемого в изготовлении поддельных ПЦР-тестов

Подозреваемого задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Подозреваемого в мошенничестве и ряде других преступлений поймали с поддельными паспортами в аэропорту Платов Ростовской области. Об этом сегодня, 20 января, рассказали в пресс-службе областного управления МВД.
В ведомстве отметили, что подозреваемого задержали сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями. Правоохранители уже выяснили, где нарушитель получил липовые документы.
- В 2019 году сотрудники азовского отдела по вопросам миграции МВД выдали 41-летнему местному жителю загранпаспорт и паспорт гражданина России на имя другого человека. Позже он совершил несколько противоправных действий и смог скрыться от правосудия. По факту незаконной выдачи паспортов подали заявление в Следком. Двух сотрудников уволили из ОВД, так как их вину подтвердили, - рассказали в пресс-службе МВД.
К слову, мужчина, который пытался вылететь из страны по нелегальным документам, по данным областных СМИ, оказался якобы главарем ОПГ, которая промышляла торговлей фиктивными ПЦР-тестами.
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