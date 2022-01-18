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Общество18 января 2022 16:18

Василий Голубев попросил проверить информацию о подорожании ПЦР-тестов на COVID

Частные медцентры будут проверены уже на этой неделе
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области проверят информацию о подорожании ПЦР-тестов на коронавирус

В Ростовской области проверят информацию о подорожании ПЦР-тестов на коронавирус

Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил проверить информацию о подорожании ПЦР-тестов в регионе. С этой просьбой он обратился к руководителю УФАС по региону Вадиму Корнееву во время прошедшего заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Наблюдается тенденция роста цен на проведение ПЦР-исследований. Я прошу провести мониторинг, потому что в некоторых случаях рост цен скачкообразный, - попросил глава региона.

Частные медцентры пообещали проверить уже в течение этой недели.

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