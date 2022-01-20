В Ростове на Шаумяна вспыхнул пожар в неэксплуатируемом здании

На месте работают 22 человека, задействовано 8 единиц техники Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В эти минуты тушат пожар в Ростове-на-Дону на Шаумяна, 56. Информация об этом поступила от пресс-службы областного управления МЧС.

По данным ведомства, пламя разгорелось в неэксплуатируемом здании. Известно, что горение в 17.02 уже локализовали. Всего огнем сейчас охвачено 20 квадратных метров.

- На месте работают 22 человека, задействовано 8 единиц техники. Информация уточняется, - добавили в МЧС.

Судя по открытым данным, Шаумяна, 56 - постройка конца XIX века. Это кирпичное здание с многоскатной крышей и лепным декором. В доме до 1924 года жила балерина Фея Балабина. Предварительно, здание находится на реставрации.

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