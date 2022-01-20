В Ростовской области железобетонная балка раздавила кабину грузовика MAN

Кабину смяло почти смяло полностью. Фото: группа в Instagram Ростов-на-Дону-Главный

20 января в Ростовской области на М-4 «Дон» железобетонная балка раздавила кабину грузовика MAN. К счастью, мужчина, который управлял большегрузом, выжил и не получил никаких травм, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД.

- В 12.40 водитель 44 лет, управляя транспортом с полуприцепом, остановился у светофора. В этот момент, по предварительным данным, балка съехала вперед, и машина получила механические повреждения, - рассказали в ведомстве.

Судя по опубликованным фото, кабина авто пострадала очень серьезно, ее почти полностью смяло. К слову, фотографии с места ЧП шокировали пользователей сети. Одни отметили, что на снимках довольно страшная картина, другие предположили, что водитель просто забыл вовремя остановиться перед «зеброй» и резко ударил по тормозам.

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