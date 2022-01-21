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Общество21 января 2022 7:29

В Ростове привели в порядок исписанную вандалами скульптуру «Рыбка и волна»

До этого неизвестные испортили обратную сторону композиции
Ангелина СКИБА
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Теперь внешний облик скульптуры не портят черные надписи. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Теперь внешний облик скульптуры не портят черные надписи. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

В Ростове на Пушкинской привели в порядок исписанную вандалами скульптуру «Рыбка и волна». Об этом сегодня, 21 января, рассказали в городской администрации.

- Ранее на заднюю стенку композиции с тыльной стороны нанесли несколько черных надписей. Рабочие убрали эти «художества», - сообщили власти.

До этого на хулиганскую выходку неизвестных в соцсетях пожаловались активисты движения «Том Сойер Фест». Участники общества рассказали, что на обновление композиции потратили немало усилий и средств, но вандалы свели все старания к нулю.

Чтобы закрыть надписи, предлагали нанять стрит-арт художника или высадить вьющееся растение. В ответ на это власти не стали спешить и сначала отправили к скульптуре рабочих. К счастью, варварские надписи еще не сильно въелись, и их смогли убрать.

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