Василий Голубев: «Ростовская область готова удвоить ковидный коечный фонд»

Глава региона высказал обеспокоенность из-за возможного увеличения заболеваемости. Фото: сайт правительства РО

Ростовская область готова удвоить коечный фонд в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, заявил Василий Голубев. Слова главы региона сегодня, 21 января, цитирует сайт донского правительства.

- Сейчас в ковидных госпиталях развернуто 3 тысяч мест. В ближайшее время, при необходимости, мы готовы практически удвоить нынешнее количество, - сообщил Василий Голубев.

Губернатор также добавил, что власти уже договорились с РостГМУ о привлечении в качестве волонтеров еще большего количества студентов и ординаторов.

- Наша задача - минимизировать и, по возможности, не допустить вспышек в коллективах и семьях. Мониторинг продолжается, но точно придется добавлять оборотов и медучреждениям, и всем органам власти, - отметил Василий Голубев.

К этому моменту в стационарах области от инфекции лечат 2 тысячи человек, еще 8 тысяч - амбулаторные больные. С приходом омикрон-штамма ожидается рост заболеваемости, в особенности среди детей и молодежи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковидное отделение в детской больнице №1 Ростова пока открывать не планируют

Ранее о возможных изменениях рассказали власти и начальник ростовского горздрава (подробности)