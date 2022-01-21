Ковидное отделение в детской больнице №1 Ростова пока открывать не планируют

Сейчас медучреждение работает в штатном режиме Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В донской столице детская больница №1 сейчас работает в прежнем режиме и открывать ковидное отделение пока не намерены. Об этом «КП - Ростов-на-Дону» рассказали в городской администрации со ссылкой на управление горздрава.

Ранее стало известно, что начальник управления здарвоохранения Сергей Мясников якобы заявил о возможном открытии инфекционного отделения на базе медучреждения. Так, предварительно, собираются поступить в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса, и в частности омикрон-штамма.

К слову, до этого власти сообщили, что новый геновариант инфекции ударит по детям. Если заболеваемость возрастет, для юных пациентов по региону могут открыть 140 новых коек в 8 госпиталях. Сейчас на Дону активно готовятся к прививочной кампании среди молодежи от 12 до 17 лет включительно.

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