699 новых случаев коронавируса выявили к утру 21 января в Ростовской области

В лабораториях со вчерашнего дня провели 17563 теста Фото: Алиса ТИТКО

В Ростовской области за сутки подтвердили 699 новых случаев коронавируса. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,4. Информацию об этом сегодня, 21 января, опубликовали на сайте донского правительства.

Посте тестирования выявили заболевших в 55 городах и районах Дона: Ростов - 222, Таганрог - 37, Волгодонск - 32, Батайск - 29, Шахты - 27, Аксайский район - 26, Новочеркасск - 24, Сальский район - 23. В Азове - 19, в Азовском районе - 16, 15 случаев в городе Гуково, по 14 - в Каменске-Шахтинском и Зерноградском районах.

Меньше всего заболевших - по 1 случаю за сутки - в Куйбышевском, Обливском и Усть-Донецком районах.

В больницах лечат 1998 пациентов. На инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 28 человек, на неинвазивной ИВЛ - 196 человек.

Кроме того, зарегистрировали еще 9 умерших из-за COVID-19. Это 4 женщины от 76 до 86 лет, а также 5 мужчин от 58 до 77 лет. У них были хронические заболевания.

Всего на Дону пандемия унесла жизни 9931 человека, выздоровели 182176 человек.

В лабораториях со вчерашнего дня провели 17563 теста на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 350,59. Полностью прошли вакцинацию 1933,29 тысячи человек.

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