Власти Ростовской области сообщили о 9 умерших из-за коронавируса

Всего на Дону из-за вируса скончался 9931 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области из-за коронавируса скончались еще 9 человек. Это обновленные данные на утро 21 января. Информацию опубликовали на сайте донского правительства.

По данным властей, гибель от инфекции подтвердили после вскрытия. Речь идет о 4 женщинах от 76 до 86 лет и о 5 мужчинах от 58 до 77 лет. У них были хронические заболевания.

Всего на Дону пандемия унесла жизни 9931 человека, выздоровели к этому моменту уже 182176 жителей региона. Заболели за сутки 699 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

699 новых случаев коронавируса выявили к утру 21 января в Ростовской области

В больницах сейчас лечат 1998 пациентов (подробности)

ЕСТЬ РАБОТА!

Редакция «КП - Ростов-на-Дону» ищет на работу журналиста (новостника).

Требования: грамотность, опыт работы, отработка новостной повестки и поиск интересных тем.

Присылайте резюме на редакционный WhatsАpp: 8-909-409-00-00 или на почту редактора Olga.Gopalo@phkp.ru.

Что нужно делать, читайте здесь.