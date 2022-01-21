В Ростовской области нашли юношу, который пропал полгода назад

Борис Шемченков не подавал о себе весь с июля 2021 года. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт Юг».

В Ростовской области нашли юношу, который пропал почти полгода назад. Радостную новость сегодня, 21 января, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт Юг».

Детали и причины, по которым молодой человек не подавал о себе весть, не раскрывают. Однако все же известно, что отыскали Бориса Шемченкова 2005 года рождения. О нем ничего не знали с 19 июля 2021 года.

Разыскивали ростовчанина не только волонтеры, но и полицейские. Участвовали даже следователи, в августе в СК завели дело по статье «Убийство». Опасались, что молодой человек мог погибнуть или стать жертвой бандитов, но, к счастью, все оказалось иначе, и сейчас Борису Шемченкову ничего не грозит.

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