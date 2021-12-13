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Общество13 декабря 2021 15:47

В Ростовской области ищут потомков погибшего на войне солдата

Его родные могут жить на Дону
ТИХОНОВА Татьяна
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Перед гибелью боец оставил последнюю записку

Перед гибелью боец оставил последнюю записку

Фото: Артур СЕЛИМОВ

Родственников солдата, который погиб в годы Великой Отечественной войны, ищут в Ростовской области. Об этом сообщает военно-патриотическое объединение «Память».

- Останки Федора Егоровича Зацарного, рожденного в 1908 году, обнаружили на южном склоне у деревни Цветовка Бурятинского района Калужской области. При нем был медальон с запиской, с помощью которой удалось установить имя и место жительства солдата.

Как рассказали поисковики, в записке сказано, что родом найденный боец из Федоровского сельского поселения Ростовской области. Сегодня оно относится к Неклиновскому району. Перед своей гибелью боец успел оставить послание: «В случае моей смерти прошу сообщить моим родным».

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