В Ростовской области ищут потомков погибшего на войне солдата

Перед гибелью боец оставил последнюю записку
Фото: Артур СЕЛИМОВ
Родственников солдата, который погиб в годы Великой Отечественной войны, ищут в Ростовской области. Об этом сообщает военно-патриотическое объединение «Память».
- Останки Федора Егоровича Зацарного, рожденного в 1908 году, обнаружили на южном склоне у деревни Цветовка Бурятинского района Калужской области. При нем был медальон с запиской, с помощью которой удалось установить имя и место жительства солдата.
Как рассказали поисковики, в записке сказано, что родом найденный боец из Федоровского сельского поселения Ростовской области. Сегодня оно относится к Неклиновскому району. Перед своей гибелью боец успел оставить послание: «В случае моей смерти прошу сообщить моим родным».
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