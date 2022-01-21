8,9 млн рублей из-за халатности чиновника потеряла администрация Новочеркасска

Выяснилось, что одну и ту же работу оплатили дважды Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новочеркасске чиновника местной администрации заподозрили в халатности, которая привела к ущербу в 8,9 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Как пояснили в ведомстве, руководитель отдела департамента строительства подписал акты о приемке выполненных работ по ремонту трамвайных путей. После этого одна из компаний получила деньги, но спустя время выяснилось, что работу за те же деньги уже выполнила другая фирма.

- Возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность»). Провели проверку по соблюдению закона о закупках товаров, работ и услуг, - добавили в прокуратуре.

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