В Ростове отремонтируют трамваи, которые закупили перед ЧМ-2018

Всего приведут в порядок 30 машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове отремонтируют низкопольные трамваи, которые закупили перед ЧМ-2018. Всего речь идет о 30 составах, все эти машины не выходили на линии в течение двух лет. Планы на будущее озвучили в администрации, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

- Были технические поломки вагонов из-за особенностей эксплуатации. Сейчас вопрос более-менее решён, нашли организацию, которая будет ремонтировать редукторы и прессовать тележки. Сейчас оперативно руководство предприятия принимает меры по восстановлению всех трамвайных вагонов. Мы контролируем это ежедневно. В ближайшее время все трамваи выйдут на линию, - рассказал заместитель директора департамента транспорта Александр Лисичкин.

Также в ближайшее время на маршрут №88 собираются вернут электробус «КамАЗ-6282».

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