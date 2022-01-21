Детям необходимо напомнить правила поведения на дороге Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении ситуации на дорогах из-за непогоды. Ожидаются дождь, мокрый снег, метель и гололед. Информацию об этом сегодня, 21 января, распространил отдел пропаганды УГИБДД.

Всех автолюбителей просят быть предельно внимательными и строго соблюдать правила дорожного движения. Лучше увеличить дистанцию и боковой интервал, следует выдерживать безопасную скорость, особенно около переходов.

Кроме того, на проезжей части нужно избегать резких маневров. Это может привести к потере контроля над автомобилем. Что касается пешеходов, то в ночное время рекомендуют носить вещи со световозвращающими элементами.

- Детям необходимо напомнить правила поведения на дороге, а сами родители должны соблюдать правила перевозки малышей. Использование удерживающего устройства в случае ДТП может спасти ребенку жизнь. В сложных погодных условиях необходимо быть внимательными и осторожными, проявлять уважение по отношению к друг другу, - добавили в УГИБДД.

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