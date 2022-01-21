В Ростове на Королева столкнулись «ВАЗ» и «Газель»

По данным УГИБДД, что в этой аварии никто не пострадал. Фото: отдел пропаганды УГИБДД.

В донской столице на Королева произошло ДТП с участием легковушки и грузовика. Видео с места происшествия сегодня, 21 января, прислали в редакцию «КП - Ростов-на-Дону».

Судя по ролику, столкнулись «ВАЗ-2112» и «Газель». У «ВАЗа» впереди разбиты стекла, удар пришелся со стороны водителя. По словам очевидцев, во второй половине дня, около 13 часов, легковая машина «вылетела со встречной полосы и оказалась под вторым авто».

В отделе пропаганды УГИБДД сообщили, что в этой аварии никто не пострадал, только машины получили повреждения.

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