Отопление жителям Советского района Ростова обещают вернуть 22 января

Жители западного также жалуются на отсутствие горячей воды Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове часть жителей Советского района остались без полноценного отопления из-за коммунальной аварии на 2-ой Краснодарской, 145. Как сообщили власти, «параметры теплоснабжения в домах будут снижены до 8 утра 22 января».

Порыв произошел на подающем трубопроводе транзитной теплосети сегодня, 21 января. Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады ООО «РТС».

- Специалисты отключают аварийный участок и меняют схему теплоснабжения потребителей. Задействовали 2 группы из 9 человек, используют 7 единиц техники, - добавили в городской администрации.

Жители части Западного сейчас жалуются на отсутствие горячей воды и тепла. При этом последствия ЧП не коснулись Левенцовки, там пока никаких отключений не было.

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