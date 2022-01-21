Отопление жителям Советского района Ростова обещают вернуть 22 января

Жители западного также жалуются на отсутствие горячей воды
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростове часть жителей Советского района остались без полноценного отопления из-за коммунальной аварии на 2-ой Краснодарской, 145. Как сообщили власти, «параметры теплоснабжения в домах будут снижены до 8 утра 22 января».
Порыв произошел на подающем трубопроводе транзитной теплосети сегодня, 21 января. Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады ООО «РТС».
- Специалисты отключают аварийный участок и меняют схему теплоснабжения потребителей. Задействовали 2 группы из 9 человек, используют 7 единиц техники, - добавили в городской администрации.
Жители части Западного сейчас жалуются на отсутствие горячей воды и тепла. При этом последствия ЧП не коснулись Левенцовки, там пока никаких отключений не было.
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