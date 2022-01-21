Городские власти добавили на обновление 5,1 млн рублей. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко.

Сегодня, 21 января, в Ростове открыли уже третью по счету модельную библиотеку. Ее обустроили в микрорайоне «Новое поселение» в Комиссаровском переулке. Об этом в Instagram сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Фонд книжного хранилища насчитывает более 41 тысячи экземпляров изданий. Обновленное пространство - культурно-просветительский центр «Книжный город». В нем выделено несколько элементов «городской среды». Есть площадка для детского чтения и досуга - «микрорайон Детский», площадка художественного чтения - «улица Литературная», информационная площадка - «улица Просвещения», а также место для общения и проведения мероприятий - Культурный Центр, - написал Алексей Логвиненко.

Все это, как уже было сказано, находится на базе библиотеки имени Крупской. Организации в рамках нацпроекта «Культура» из федерального бюджета направили 5 млн рублей. Это были средства на новое оборудование и мебель.

Еще 5,1 млн рублей добавили местные власти. Деньги пошли на капремонт фасада, благоустройство прилегающей территории и улучшение доступности здания для маломобильных посетителей.

- В 2022 году также планируем обновить библиотеки имени Лихачева и Гагарина. На них потратят 4,9 и 2,8 млн рублей соответственно. В рамках губернаторского проекта также приведем в порядок оборудование в библиотеках имени Чкалова и имени Гагарина. Выделили по 2,7 млн рублей. Уверен, что эти места станут одними из любимых мест досуга для ростовчан, - добавил Алексей Логвиненко.

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