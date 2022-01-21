В Ростове главную новогоднюю елку пообещали восстановить по гарантии

Власти уже связались с заводом-изготовителем. Фото: администрация Ростова.

Главную новогоднюю елку Ростова-на-Дону, которая рухнула в январе из-за ветра, должны восстановить по гарантии. Об этом местные власти сообщили на совещании в городской администрации, передает портал 1rnd.ru.

Так, по словам главы управления культуры Яны Пилявской, по этому вопросу уже связались с заводом-изготовителем. В организации пообещали привести в порядок все конструкции зеленой красавицы.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко добавил, что ель снова украсит площадку у входа в парк Горького в конце 2022 года. Праздничное дерево к этому времени украсят новыми элементами оформления.

Глава администрации отметил, что поставщик якобы не рассчитывал на столь сильные порывы и непогоду в южной столице. Главная новогодняя ель рухнула 14 января, к счастью, никто не пострадал.

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