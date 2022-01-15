Вторая елка упала из-за ветра в Ростове-на-Дону

Елка не выдержала порывов ветра. Фото: группа "Ростов.Главный"
В Ростове-на-Дону второй день не стихает сильный ветер. Его порывы не выдержала новогодняя елка, установленная в районе Сельмаша. Очевидцы сообщают, что ель рухнула утром, 15 января.
Также свидетели инцидента опубликовали фотофакт в группе «Ростов.Главный». Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» запросил у городской администрации комментарий по этому поводу. Как только редакции предоставят ответ, он будет опубликован на сайте.
Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в пятницу вечером, 14 января, в центре донской столицы упала главная городская елка.
По информации администрации Первомайского района донской столицы, елку уже демонтировали.
Кроме того, из-за сильного ветра в устье Дона повысился уровень воды и произошло подтопление территорий около дворов местных жителей. В сами дома вода не зашла.
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