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Общество15 января 2022 8:24

Вторая елка упала из-за ветра в Ростове-на-Дону

На этот раз инцидент произошел в районе Сельмаша
Анна ШИЛЯЕВА
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Елка не выдержала порывов ветра. Фото: группа "Ростов.Главный"

Елка не выдержала порывов ветра. Фото: группа "Ростов.Главный"

В Ростове-на-Дону второй день не стихает сильный ветер. Его порывы не выдержала новогодняя елка, установленная в районе Сельмаша. Очевидцы сообщают, что ель рухнула утром, 15 января.

Также свидетели инцидента опубликовали фотофакт в группе «Ростов.Главный». Корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» запросил у городской администрации комментарий по этому поводу. Как только редакции предоставят ответ, он будет опубликован на сайте.

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала о том, что в пятницу вечером, 14 января, в центре донской столицы упала главная городская елка.

По информации администрации Первомайского района донской столицы, елку уже демонтировали.

Кроме того, из-за сильного ветра в устье Дона повысился уровень воды и произошло подтопление территорий около дворов местных жителей. В сами дома вода не зашла.

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