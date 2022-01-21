Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 января: девятибалльные пробки сковали улицы города

Иногда верхом на лошади быстрее, чем на авто. Фото: Елена Соболева

Пробки в Ростове-на-Дону на вечер 21 января: в последний рабочий день недели город сковали девятибалльные пробки.

Заторы образовались одновременно во всех районах города. В центральной части намертво встали улица Красноармейская, проспект Михаила Нагибина, улица Большая Садовая, проспекты Буденновский и Ворошиловский, Шаумяна, Береговая, Шеболдаева, а также небольшие центральные улицы и переулки, примыкающие к тем, которые скованы заторами.

Пробки образовались и в Северном микрорайоне города. Сложнее всего двигаться по улицам Особенная, Вавилова, Оганова, Королева и Космонавтов. Трудности также на улицах Дачной, Волкова и Борко.

Вблизи Западного микрорайона заторы скопились на улице Зоологической и Доватора. А также начинает образовываться пробка и на проспекте Стачки. Разумеется, стоит Малиновского и примыкающая к ней Всесоюзная.

Заторы сковали и микрорайон Сельмаш. Машины с трудом едут по улицам Вятская, Щербакова, Троллейбусная Менжинского, Киргизская, страны Советов и проспекту Шолохова.

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