Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 января: снегопад спровоцировал семибалльные пробки

Утренние пробки в Ростове Фото: Яндекс.Пробки

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 24 января зарегистрированы в нескольких районах. "КП-Ростов" оценила ситуацию на дорогах в данный момент.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", пробки образовались практически во всех районах города. На Западном заторами скованы улица Всесоюзная, проспект Стачки, а также улицы Амбулаторная, Доватора, Разина, Мадояна, Мичуринская, Портовая, 3-я Баррикадная, Профсоюзная, 1-я Краснодарская, Международная и Интернациональная.

В центре водители вынуждены стоять на улице Красноармейской, улице Шеболдаева, проспекте Михаила Нагибина, переулке Ашхабадском и на улице Цезаря Куникова. Мелкие заторы постепенно собираются и на прилегающих к ним улицах.

В микрорайоне Военвед намертво стоят улицы Немировича-Данченко, 56-й Армии Вавиловва, Дачная, Тарновского-Терлецкого, Зоологическая и Особенная.

На Северном пробки скапливаются на проспекте Королева, проспекте Космонавтов, улице Штахановского, улице Беляева, улице Орбитальной и в переулке Мезенском.

На Чкаловском с трудом можно проехать по улицам Вятская, Киргизская, 50-летия Ростсельмаша, Страны Советов и Менжинского.

На Сельмаше заторами скованы проспект Шолохова и улица 40-летия Победы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 мая: семибалльные пробки сковали город в первый рабочий день недели.

Выяснили, где образовались пробки в Ростове-на-Дону на утро 17 мая.