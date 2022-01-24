Максимальные темпы прироста были в 7 районах и 3 городах Фото: Алиса ТИТКО

Заболеваемость коронавирусом в Ростовской области за неделю увеличилась на 66%. Рост числа инфицированных продолжается, сообщил сегодня, 24 января, главный санврач региона Евгений Ковалев.

- В области на третьей неделе сохранилась неблагоприятная тенденция роста на 66% по сравнению со второй неделей. Это ниже федерального уровня, но вместе с тем ситуация нарастает. Основными распространителями вируса пока остаются остаются взрослые, но также происходит вовлечение детей в эпидпроцесс, - рассказал Евгений Ковалев.

Больше всего сейчас болеют люди от 30 до 50 лет, также под ударом оказались жители Дона от 65 лет и старше. В связи с этим руководитель управления Роспотребнадзора порекомендовал работодателям перевести от 30% специалистов на удаленку.

- Максимальные темпы прироста были в Аксайском, Матвеево-Курганском, Зерноградском, Октябрьском, Сальском, Целинском, Мясниковском районах, а также в Волгодонске, Таганроге, Батайске, - добавил Евгений Ковалев.

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