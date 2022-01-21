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Общество21 января 2022 12:36

Ростовская область обновила рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом

За прошедшие 24 часа в регионе выявили еще 699 новых случаев
Ангелина СКИБА
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Количество инфицированных возросло сразу на 100 человек

Количество инфицированных возросло сразу на 100 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

21 января Ростовская область обновила рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом можно судить по данным, опубликованным на сайте донского правительства.

Так, сегодня, утром 21 января, власти сообщили о 699 новых случаях. Тогда как, например, вчера, 20 января, за такой же промежуток времени вирус обнаружили у 599 человек.

Таким образом, буквально за 24 часа количество инфицированных возросло сразу на 100 человек. К слову, 19 января, за сутки заболели 560 жителей Дона.

Об увеличении заболеваемости ранее предупредили власти и управление Роспотребнадзора. Губернатор Василий Голубев потребовал от районов подготовиться к любому возможному развитию событий. В случае ухудшения ситуации в регионе могут развернуть до 6 тысяч ковидных коек.

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