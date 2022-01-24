В Ростовской области из-за инфекции закрыли 7 школ, заболели 880 учеников

В будущем планируют точечное введение дистанционного обучения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеваемость в школах и детсадах Ростовской области увеличивается, но ситуация пока под контролем. Такое заявление 24 января на заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 сделал главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев.

- В дошкольных организациях за неделю было 64 случая у малышей и 45 среди персонала. В школах - 880 случаев у детей и 93 среди персонала. Это даже не половина от максимума предыдущих волн, но есть тенденция к росту, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Специалист посоветовал приостанавливать учебный процесс «при достижении 20% отсутствующих из-за болезни». К слову, в регионе из-за инфекций сейчас не работают 7 учебных заведений.

- Полностью закрыли 7 школ в Неклиновском, Ремонтненском и Мясниковском районах. Частично ограничили посещение для 330 классов в 150 школах и для 32 групп в 31 дошкольной организации. Возможно точечное введение дистанционного обучения, но ситуация пока не требует таких мер, - добавил Евгений Ковалев.

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