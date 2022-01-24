На Дону выявили 173 случая омикрона, большинство заболевших - ростовчане

Из 173 заболевших 108 - жители Ростова-на-Дону Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области количество случаев омикрон-штамма увеличилось до 173. Больше всего заболевших оказалось среди ростовчан, причем в донской столице новый геновариант уже превалирует над другими мутациями. Об этом сегодня, 24 января, рассказал глава управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

- На третьей неделе стремительно нарастало выявление геноварианта омикрон. 22 января уже было выявлено 173 случая, тогда как на прошлой неделе я докладывал о 37. Уже более половины территорий - 28 - вовлечены в процесс с циркуляцией омикрона. Конечно же, с этим связана более высокая выявляемость по сравнению с другими волнами, - отметил Евгений Ковалев.

Из 173 заболевших 108 - жители Ростова-на-Дону. В Аксайском районе подтвердили 12 случаев, в Азовском районе - 8, в Еголыкском - 6, в Мясниковском - 5.

- Чаще всего переносчики омикрона - взрослые, но количество детей также нарастает. При этом на третьей неделе на дельту в целом пришлось всего 53%, на омикрон - 47%. В Ростове новый штамм уже является превалирующим, более 65% идет от омикрона, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Главный санварч региона добавил, что в зоне риска сейчас находятся все, кто пользуются общественным транспортом или посещают места массового скопления людей без защитных масок и прививок.

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