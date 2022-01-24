Роспотребнадзор: омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в Ростове

На дельта-штамм по региону пришлось 53% случаев, на омикрон - уже 47% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омикрон стал доминирующим штаммом коронавируса в Ростове-на-Дону. Эту инфекцию в донской столице выявляют более чем в 65% случаев. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- В Ростове новый штамм уже является превалирующим, более 65% идет от омикрона. Из 173 инфицированных по состоянию на 22 января 108 - жители донской столицы, - подчеркнул Евгений Ковалев.

Специалист добавил, что основные переносчики вируса сейчас взрослые, но заболеваемость растет и среди детей. В целом по Ростовской области на третьей неделе января на дельта-штамм приходилось 53% случаев, на омикрон - уже 47%.

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