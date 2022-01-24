Жесткие ограничения из-за омикрон-штамма грозят Ростовской области

Максимально усилить контроль рекомендуют в 4 городах и 5 районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Серьезные ограничения» из-за омикрон-штамма грозят Ростовской области. Об этом сегодня, 24 января, на заседании оперштаба сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалев.

- Нельзя недооценивать омикрон из-за его более легкого течения. Несоблюдение санитарных мер, а также недостаточные темпы вакцинации и ревакцинации в ряде территорий, высокая заразность вируса приведут к кратному росту заболеваемости, значительной нагрузке на систему здравоохранения и возможным серьезным ограничениям. Роспотребнадзор уже подготовил в адрес губернатора ряд предложений, - прокомментировал Евгений Ковалев.

«Максимально усиливать» контроль, по словам эксперта, должны в первую очередь Ростове, Батайске, Волгодонске, городе Зверево, в Азовском, Аксайском, Мясниковском, Кагальницком и Шолоховском районах. В ответ на это заявление глава региона пообещал рассмотреть все предложенные шаги по борьбе с инфекцией.

- Ваши предложения по дальнейшим шагам и действиям я обязательно рассмотрю. Прошу всех руководителей быстро реагировать на коррективы, которые могут быть внесены, - сказал Василий Голубев.

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