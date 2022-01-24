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Общество24 января 2022 9:39

Ковидный коечный фонд в Ростовской области загружен уже на 70%

Всего в больницах на лечении сейчас находятся 12 307 человек
Ангелина СКИБА
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В регионе есть резерв коек на случай ухудшения эпидситуации

В регионе есть резерв коек на случай ухудшения эпидситуации

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ковидный коечный фонд в Ростовской области загружен сейчас на 70%. Об этом 24 января на заседании оперативного штаба рассказал глава регионального Минздравва Юрий Кобзев.

- Сейчас на лечении с подтвержденным коронавирусом находятся 12 307 человек. Загруженность коечного фонда находится в пределах нормативов, в районе 70%. На амбулаторном лечении пока остаются 10 157 человек, - рассказал Юрий Кобзев.

Также, по словам министра, первое введение вакцины от COVID-19 прошли уже 1 млн 993 тысячи жителей Дона, полностью привились 1 млн 647 тысяч.

- Ревакцинацию сделали 328 тысяч 817 человек. Это 38,5% от подлежащих повторной иммунизации. Запас вакцины достаточный, он превышает 586 тысяч комплектов доз. Израсходовали уже больше 70%, - добавил Юрий Кобзев.

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