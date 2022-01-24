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Общество24 января 2022 10:16

В Ростовской области могут в два раза увеличить ковидный коечный фонд

Об этом рассказал главный врач РОКБ Вячеслав Коробка
Ангелина СКИБА
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Сейчас в стационарах занято 2 160 мест

Сейчас в стационарах занято 2 160 мест

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ростовской области в случае необходимости могут в два раза увеличить коечный фонд для пациентов с коронавирусом. Об этом сегодня, 24 января, рассказал главный врач Ростовской областной больницы Вячеслав Коробка.

- Загруженность коечного фонда - 71%. При необходимости в течение 5-7 дней мы в состоянии развернуть 6 350 коек, это более чем в два раза. Порядка 140 коек способны оборудовать для детей и беременных женщин, - сообщил Вячеслав Коробка.

Всего в регионе, по словам медика, сейчас в используют 3 052 места, заняты из них 2 160. В отделениях реанимации лечат 2 036 человек, 27 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии, еще 196 - в тяжелом состоянии на неинвазианой ИВЛ.

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