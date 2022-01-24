Количество заболевших за сутки в Ростовской области возросло до 927 человек

В стационарах сейчас лечат 2 150 человек Фото: Андрей АБРАМОВ

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом в Ростовской области продолжает бить рекорды. Так, к утру 24 января власти сообщили 927 новых случаях. Коэффициент распространения инфекции составляет 1,5. Эти цифры опубликовали на сайте донского правительства.

Новых инфицированных обнаружили в 55 городах и районах Дона: Ростов - 286, Таганрог - 48, Шахты - 47, Новочеркасск - 41, Волгодонск - 40, Сальский район - 39, Батайск - 36, Аксайский район - 34, Мясниковский район - 24, Азовский район - 23 и далее по убыванию. Меньше всего носителей вируса - по 1 - обнаружили в Обливском и Советском районах.

Выздоровели с начала пандемии 182 966 человек, умерли 9959. За сутки скончались 6 пациентов с COVID-19: 5 женщин от 51 до 94 лет, а также мужчина 67 лет. У них были хронические заболевания.

В стационарах, по последним данным, сейчас лечат 2 150 человек, 32 из них на инвазивной ИВЛ, 199 - на неинвазивной.

В лабораториях за прошедшие 24 часа провели 16 062 теста на коронавирус. Охват ПЦР-тестированием на 100 тысяч населения - 370,92. Полностью прошли вакцинацию 1938,66 тысячи человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковидный коечный фонд в Ростовской области загружен уже на 70%

Всего в больницах на лечении сейчас находятся 12 307 человек (подробности)