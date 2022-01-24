В Ростовской области участок М-4 «Дон» планируют расширить до 6 полос

Окончательный срок завершения работ - 20 декабря 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области до 6 полос планируют расширить участок трассы М-4 «Дон» с 907 по 925 км. Сейчас ищут подрядчиков, которые захотят выполнить эту задачу. Аукцион на сайте госзакупок объявила компания «Автодор».

Всего предполагают подписать два отдельных контракта. Участок разделят на отрезки, обновление первого оценили в 702 млн рублей, реконструкция второго обойдется в 530 млн рублей. Таким образом, потратить намерены 1,2 млрд рублей.

Тот, кто победит по итогам конкурса, должен будет привести в порядок саму проезжую часть, а также обновить разметку и выставить специальные знаки. Окончательный срок завершения работ - 20 декабря 2023 года. К аукциону допустят только малые и средние организации.

К слову, отрезок пути, который собираются расширить, входит в часть трассы с 777 по 933 км. Ее должны отремонтировать к концу 2024 года за 9 млрд рублей.

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