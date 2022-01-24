Пострадавших нет. Фото: пресс-служба управления МЧС России по РО

В Ростове на заводе «Моряк» произошло задымление в трюме земснаряда (это техническое судно). О происшествии сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

- Сегодня, 24 января, в 15.14 поступило сообщение о ЧП на 1-ой Луговой, 3. Пока наблюдается задымление. Судно стоит отдельно от других, поэтому угроза распространения отсутствует, - рассказали в ведомстве.

Сейчас спасатели выясняют, из-за чего разгорелось пламя, а также устанавливают площадь пожара. Пострадавших нет.

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