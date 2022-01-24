Вспыхнувшее на плите масло стало причиной пожара в Ростовской многоэтажке

В Ростове загорелась квартира в многоэтажке Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице загорелась квартира в многоэтажном доме. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 января, на улице Еременко в 19-этажном доме № 98 около девяти часов вечера. Пожарные оперативно прибыли к месту происшествия.

К моменту их приезда огнем было охвачено всего три квадратных метра помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Причиной возгорания стало вспыхнувшее на плите масло.

- К тушению пожара привлекались восемь человек личного состава и четыре единицы техники, - отметили спасатели.

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