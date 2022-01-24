В Таганроге экс-полицейского будут судить за обещание передать взятку

Мужчине грозит крупный штраф и 7 лет тюрьмы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области бывшего полицейского заподозрили в обещании передать взятку за подростка, которого поймали на грабеже. Об этом сегодня, 24 января, рассказали в объединенной пресс-службе судов региона.

Как пояснили в инстанции, в октябре 2021 года правоохранитель взял у матери юноши 150 тысяч рублей и пообещал передать их в местный отдел полиции. Якобы за такую сумму молодого человека могли освободить от ответственности.

Теперь экс-полицейский в Таганроге ответит перед законом по статье «Посредничество во взяточничестве» (ч.5 ст. 291.1 УК РФ). Мужчине грозит крупный штраф и 7 лет тюрьмы.

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