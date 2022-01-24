В Ростовской области более 350 пар решили пожениться в зеркальную дату 22.02.2022

В интернете появились объявления о продаже красивых дат. Фото: Михаил СТРИЖЕВ

В Ростовской области несколько сотен пар подали заявление на регистрацию брака 22.02.2022. Об этом сообщили в управлении ЗАГС в Ростовской области.

22 февраля в этом году выпадает на вторник. Несмотря на будний день, зарегистрировать брак в зеркальную дату собираются 380 пар.

Регистрация брака 22.02.2022 настолько популярна, что в интернете уже начали продавать такую возможность. Например, автор одного из объявлений предлагал ростовчанам пожениться в Кировском отделе ЗАГС за 500 тысяч рублей. В управлении ЗАГС заверили, что никто не может забронировать дату регистрации за других людей. Продавцов красивых дат власти считают мошенниками.