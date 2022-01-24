«И опять дома ее никто не ждет»: В Ростовской области после нескольких аварий от собаки отказались двое хозяев

Собака по кличке Волчица получила увечья, попав под машину. Фото: из официальной группы приюта "Святобор" во "ВКонтакте"

В Ростовской области, в Шахтах, волонтеры спасают собаку с трудной судьбой. Когда-то у нее был дом и, казалось бы, любящие хозяева. Но однажды Волчица выскочила на дорогу и попала под машину. На этом счастливая история заканчивается.

По словам сотрудников приюта для безнадзорных животных «Святобор», домой раненую Волчицу не пустили.

- Она осталась на улице, недалеко от родного дома, но уже не нужная никому, - рассказали в приюте.

Тогда волонтеры выходили Волчицу, и нашли ей новых хозяев.

- И вот спустя почти год история повторилась. Волчица опять попала под машину, и теперь все намного сложней и печальней, - говорят волонтеры.

Эти хозяева, как и предыдущие, отказались от калеки со сложным диагнозом.

На этот раз у животного травма крестца, оторван хвост у самого основания, частичная парализация задних лап. Сейчас Волчица вновь в приюте для бездомных животных.

- Сложная и долгая терапия назначена, в среду везем на рентген, после чего будем принимать решение о необходимости удаления хвоста. Двигательные функции задних конечностей восстанавливаются, есть надежда, что ходить она будет хорошо, рассказали в «Святоборе». Чтобы вернуть собаку к полноценной жизни, потребуется дорогое обследование и лечение. За финансовой поддержкой волонтеры были вынуждены обратиться к горожанам. Сейчас идет сбор средств на лечение дворняги.

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