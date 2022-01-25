Губернатор поручил разработать дизайн-код исторической части Ростова

Губернатор осмотрел несколько объектов культурного наследия в Ростове. Фото: сайт правительства РО.

Василий Голубев поручил до конца 2022 года разработать дизайн-код исторической части Ростова-на-Дону. Глава региона пояснил, что необходимо определить правила работы с обликом важных элементов городского пространства, сообщает сайт донского правительства.

- Работу по восстановлению объектов культурного наследия следует вести на системной основе. Старинные постройки должны получить новую жизнь, - подчеркнул Василий Голубев.

Таким образом, можно сказать, что губернатор выступил против сноса ряда зданий, представляющих историческую ценность. В ответ сити-менеджер Алексей Логвиненко отчитался о работе в этом направлении.

По словам, руководителя городской администрации, в будущем вторую жизнь планируют дать Доходному дому наследников Максимова на Московской, 72 (в здании оборудуют музей), а также Дому Шапошникова на улице Социалистической, 77. По первому объекту этой весной должны подготовить проектно-сметную документацию. Вторую постройку обновили уже почти на 50%.

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