Алексей Логвиненко рассказал о судьбе музея Ростова на Московской

В здании должны открыть историко-бытовой музей города. Фото: страница в Instagram Алексея Логвиненко.

Проект реконструкции доходного дома наследников Максимова в Ростове должны завершить к весне 2023 года. Об этом во время встречи с губернатором Василием Голубевым рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Разработку проектной документации на реконструкцию планируется завершить к следующей весне, - сообщил Алексей Логвиненко.

К слову, о заключении контракта с подрядчиком стало известно еще раньше. Это известная в своих кругах компания, которая имеет большой опыт работы с объектами культурного наследия.

Здание на Московской, 72 в Ростове также называют Домом с ангелами, его площадь - 2013 квадратных метров. В постройке должны открыть историко-бытовой музей города. В фонде уже хранятся несколько десятков экспонатов. По предварительным оценкам, новое культурное пространство могут открыть в 2025 году.

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