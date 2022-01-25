На нескольких улицах Таганрога до вечера ограничили подачу воды

Перебои с водой в течение дня будут происходит из-за ремонтных работ
Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
Сегодня, 25 января, на нескольких улицах Таганрога воду с пониженным давлением будут подавать до вечера. Информацию об этом опубликовали на сайте местного водоканала.
До 15 часов перебои в кранах будут наблюдать жители Заводской, а также частично Дзержинского и Морозова.
До 18 часов подачу воды ограничат на Артиллерийском и параллельно на отдельных участках Дзержинского и Морозова.
Ресурс с пониженным давлением таганрожцы будут получать из-за ремонтных работ.
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