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Общество25 января 2022 8:59

На нескольких улицах Таганрога до вечера ограничили подачу воды

Ресурс поступает в дома с пониженным давлением
Ангелина СКИБА
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Перебои с водой в течение дня будут происходит из-за ремонтных работ

Перебои с водой в течение дня будут происходит из-за ремонтных работ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Сегодня, 25 января, на нескольких улицах Таганрога воду с пониженным давлением будут подавать до вечера. Информацию об этом опубликовали на сайте местного водоканала.

До 15 часов перебои в кранах будут наблюдать жители Заводской, а также частично Дзержинского и Морозова.

До 18 часов подачу воды ограничат на Артиллерийском и параллельно на отдельных участках Дзержинского и Морозова.

Ресурс с пониженным давлением таганрожцы будут получать из-за ремонтных работ.

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