Азовское море лишило Таганрог почти метра суши

Азовское море за год поглотило 90 сантиметров суши Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области Азовское море за прошедший год лишило Таганрог, почти целого метра суши. Под воду ушло 90 сантиметров берега. Об этом в эфире телеканала «Дон-ТР» рассказал старший научный сотрудник лаборатории прикладного научного приборостроения ЮНЦ РАН Олег Хорошев.

С каждым годом вода поглощает все больше территории. За под водой оказалось 50 метров территории. Эксперт считает, что берега Азовского моря будут разрушаться и дальше. И сейчас этот процесс стал заметно быстрее.

Олег Хорошев отметил, что в ближайшие 20 лет море может поглотить ещё 111 гектаров северного и примерно 100 гектаров южного берегов Таганрогского залива. Затопление угрожает таганрогскому историческому району Богудония.

- В течение трех-пяти лет могут быть разрушены такие объекты, как усадьба Лакиера, склады, воинские мемориалы, – сообщил Хорошев.

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