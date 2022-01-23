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Общество23 января 2022 18:00

Азовское море лишило Таганрог почти метра суши

За 20 лет под воду могут уйти дома и памятники
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Азовское море за год поглотило 90 сантиметров суши

Азовское море за год поглотило 90 сантиметров суши

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области Азовское море за прошедший год лишило Таганрог, почти целого метра суши. Под воду ушло 90 сантиметров берега. Об этом в эфире телеканала «Дон-ТР» рассказал старший научный сотрудник лаборатории прикладного научного приборостроения ЮНЦ РАН Олег Хорошев.

С каждым годом вода поглощает все больше территории. За под водой оказалось 50 метров территории. Эксперт считает, что берега Азовского моря будут разрушаться и дальше. И сейчас этот процесс стал заметно быстрее.

Олег Хорошев отметил, что в ближайшие 20 лет море может поглотить ещё 111 гектаров северного и примерно 100 гектаров южного берегов Таганрогского залива. Затопление угрожает таганрогскому историческому району Богудония.

- В течение трех-пяти лет могут быть разрушены такие объекты, как усадьба Лакиера, склады, воинские мемориалы, – сообщил Хорошев.

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